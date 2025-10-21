Il Rayo Vallecano vuole vivere la sua avventura europea col massimo dell’entusiasmo e ha iniziato col piede giusto questo cammino: nell’esordio contro lo Shkendija è arrivata una vittoria già assicurata nel primo tempo che nel secondo tempo però, non ha preso stranamente dei margini più ampi. Nella seconda gara del girone di Conference League, i . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - BK Hacken-Rayo Vallecano (Conference League, 23-10-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. Pochi gol in Svezia?