Bisseck Inter occasione importante contro l’Union SG? Quale sarà la scelta sul centrale

Inter News 24 Bisseck Inter, dopo un avvio difficile il centrale tedesco si riprende la scena: la sua prestazione in Champions è cruciale per il futuro nerazzurro. Yann Bisseck si prepara a un’altra opportunità da titolare nell’ Inter di Cristian Chivu, che lo ha già scelto dal primo minuto nella sfida contro lo Slavia Praga e ora potrebbe confermarlo al centro della difesa in Champions League contro l’ Union Saint-Gilloise. Dopo un avvio di stagione sotto le aspettative, il difensore tedesco ha l’occasione di riscatto, soprattutto considerando che le voci su un possibile addio a gennaio, per non rischiare di perdere il posto in vista del Mondiale con la Germania, sono andate via via scemando. 🔗 Leggi su Internews24.com
