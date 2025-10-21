Biocarburanti sul Lario | la sperimentazione sui laghi apre la strada al green
I biocarburanti potrebbero presto solcare le acque del Lario. Navigazione Laghi ha concluso con successo una campagna sperimentale dedicata ai carburanti a basso impatto ambientale, aprendo la strada a una possibile applicazione anche sui laghi di Lecco e Como. L'iniziativa, “condotta in linea. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
