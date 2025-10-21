Bimbo precipita dalla finestra di un palazzo a Roma è gravissimo

Quotidiano.net | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 21 ottobre 2025 – Grave incidente domestico oggi a Roma. Un bambino di 11 anni è caduto dalla finestra di un palazzo  in via Beniamino De Ritis, in zona Tiburtina. È  accaduto intorno alle 11.30. Il piccolo è stato immediatamente soccorso da personale del 118, intubato e portato in ospedale. La sue condizioni sono molto gravi. È ricoverato nel reparto di terapia intensiva del pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. La prognosi al momento resta riservata. Secondo una prima ricostruzione dei fatti il piccolo era in casa con la mamma e si sarebbe s porto dalla finestra per vedere la sorella che usciva dal portone. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

bimbo precipita dalla finestra di un palazzo a roma 232 gravissimo

© Quotidiano.net - Bimbo precipita dalla finestra di un palazzo a Roma, è gravissimo

