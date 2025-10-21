Bimbo di 12 anni precipita dalla finestra a Roma | voleva salutare la sorellina appena uscita Rocco è gravissimo

Si è sporto dal balcone di casa per salutare la sorella che stava andando via, ma ha perso l'equilibrio ed è precipitato dal terzo piano. Tragedia questa mattina, poco dopo le. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Bimbo di 12 anni precipita dalla finestra a Roma: voleva salutare la sorellina appena uscita, Rocco è gravissimo

Contenuti che potrebbero interessarti

Bimbo di 10 anni precipita dalla finestra a Roma: voleva salutare la sorellina appena uscita, è gravissimo - facebook.com Vai su Facebook

Roma, bambino si sporge dalla finestra per salutare la sorella e precipita: è grave - ROMA – Un bimbo di undici anni si è affacciato al balcone per salutare la sorella che era uscita di casa, ma si è sporto troppo ed è precipitato. Lo riporta livesicilia.it

Bimbo di 11 anni precipita dalla finestra: voleva salutare la sorellina appena uscita, è gravissimo - Si è sporto dal balcone di casa per salutare la sorella che stava andando via, ma ha perso l'equilibrio ed è precipitato dal terzo piano. msn.com scrive

Bimbo si sporge per salutare la sorellina appena uscita e precipita dalla finestra - Il piccolo, di 10 anni, è stato intubato e portato in codice rosso all'ospedale romano del Bambino Gesù ... Scrive today.it