Bimbo di 12 anni precipita dalla finestra a Roma | voleva salutare la sorellina appena uscita dal B&b Rocco è gravissimo

21 ott 2025

Si è sporto dal balcone di casa per salutare la sorella che stava andando via, ma ha perso l'equilibrio ed è precipitato dal terzo piano. Tragedia questa mattina, poco dopo le. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

