Bimbo di 12 anni precipita dalla finestra a Roma | voleva salutare la sorellina appena uscita dal B&b Rocco è gravissimo

Si è sporto dal balcone di casa per salutare la sorella che stava andando via, ma ha perso l'equilibrio ed è precipitato dal terzo piano. Tragedia questa mattina, poco dopo le. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Bimbo di 12 anni precipita dalla finestra a Roma: voleva salutare la sorellina appena uscita dal B&b, Rocco è gravissimo

Altre letture consigliate

Bimbo di 10 anni precipita dalla finestra a Roma: voleva salutare la sorellina appena uscita, è gravissimo - facebook.com Vai su Facebook

Bimbo di 12 anni precipita dalla finestra a Roma: voleva salutare la sorellina appena uscita, Rocco è gravissimo - Si è sporto dal balcone di casa per salutare la sorella che stava andando via, ma ha perso l'equilibrio ed è precipitato dal terzo piano. ilmattino.it scrive

Bimbo precipita dalla finestra di un palazzo a Roma, è gravissimo - Il piccolo, 11 anni, si sarebbe sporto per vedere la sorella che in quel momento usciva dal portone. Da quotidiano.net

Bimbo di 11 anni precipita dalla finestra: voleva salutare la sorellina appena uscita, è gravissimo - Si è sporto dal balcone di casa per salutare la sorella che stava andando via, ma ha perso l'equilibrio ed è precipitato dal terzo piano. Da msn.com