Bimbo di 10 anni precipita dalla finestra in casa c’era la mamma

Caffeinamagazine.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un dramma improvviso ha scosso questa mattina una tranquilla strada della zona Tiburtina, a Roma. Erano da poco passate le 11 quando i residenti di via Beniamino De Ritis hanno sentito urla provenire da un palazzo. In pochi istanti l’intero quartiere si è riversato in strada, incredulo e spaventato, mentre le sirene delle ambulanze rompevano il silenzio di una giornata qualunque. >> “C’è un lutto, devo darvi questa bruttissima notizia”. Federica Panicucci dà l’annuncio choc e gela il pubblico e la tv Dalle prime informazioni, si è trattato di un incidente domestico che ha coinvolto un bambino. In casa, al momento, c’era la madre, che avrebbe chiamato i soccorsi in preda al panico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

