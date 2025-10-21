Bimbo di 10 anni precipita dalla finestra in casa c’era la mamma
Un dramma improvviso ha scosso questa mattina una tranquilla strada della zona Tiburtina, a Roma. Erano da poco passate le 11 quando i residenti di via Beniamino De Ritis hanno sentito urla provenire da un palazzo. In pochi istanti l’intero quartiere si è riversato in strada, incredulo e spaventato, mentre le sirene delle ambulanze rompevano il silenzio di una giornata qualunque. >> “C’è un lutto, devo darvi questa bruttissima notizia”. Federica Panicucci dà l’annuncio choc e gela il pubblico e la tv Dalle prime informazioni, si è trattato di un incidente domestico che ha coinvolto un bambino. In casa, al momento, c’era la madre, che avrebbe chiamato i soccorsi in preda al panico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Leggi anche questi approfondimenti
È morto uno dei 3 fratellini travolti dal crollo di un muro a Gioia Tauro. Il bimbo deceduto aveva solo 8 anni ed era arrivato in ospedale in gravi condizion Il papà avrebbe cercato di scavare tra le macerie per salvare i tre figli Vai su Facebook
Bimbo di 10 anni precipita dalla finestra a Roma: voleva salutare la sorellina appena uscita - Dramma a Roma: ha visto la sorellina uscire dal portone di casa e l'ha voluta seguire con lo sguardo fino in strada. Lo riporta msn.com
Si sporge per salutare la sorellina, bambino di 10 anni cade dal balcone: è grave - Si sarebbe sporto per salutare la sorella che usciva dal portone in quel ... Riporta fanpage.it
Roma, precipita da finestra per salutare sorellina: grave bimbo - Un bambino è grave dopo essere precipitato da una finestra a Roma, in via Beniamino De Ritis. Si legge su lapresse.it