Bimbo di 10 anni precipita dalla finestra in casa c’era la mamma

Un dramma improvviso ha scosso questa mattina una tranquilla strada della zona Tiburtina, a Roma. Erano da poco passate le 11 quando i residenti di via Beniamino De Ritis hanno sentito urla provenire da un palazzo. In pochi istanti l'intero quartiere si è riversato in strada, incredulo e spaventato, mentre le sirene delle ambulanze rompevano il silenzio di una giornata qualunque. Dalle prime informazioni, si è trattato di un incidente domestico che ha coinvolto un bambino. In casa, al momento, c'era la madre, che avrebbe chiamato i soccorsi in preda al panico.