Bimbo di 10 anni precipita dalla finestra a Roma | voleva salutare la sorellina appena uscita è gravissimo

Dramma a Roma: ha visto la sorellina uscire dal portone di casa e l'ha voluta seguire con lo sguardo fino in strada. Per questo si è affacciato dalla finestra, ma si è sporto. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Bimbo di 10 anni precipita dalla finestra a Roma: voleva salutare la sorellina appena uscita, è gravissimo

Altre letture consigliate

È morto uno dei 3 fratellini travolti dal crollo di un muro a Gioia Tauro. Il bimbo deceduto aveva solo 8 anni ed era arrivato in ospedale in gravi condizion Il papà avrebbe cercato di scavare tra le macerie per salvare i tre figli Vai su Facebook

Bimbo di 10 anni precipita dalla finestra a Roma: voleva salutare la sorellina appena uscita - Dramma a Roma: ha visto la sorellina uscire dal portone di casa e l'ha voluta seguire con lo sguardo fino in strada. Secondo msn.com

Si sporge dalla finestra per salutare la sorellina, bambino di 10 anni precipita nel vuoto: è grave - Ha visto la sorellina uscire dal portone di casa e l'ha voluta seguire con lo sguardo fino in strada. Lo riporta ilgazzettino.it

Drammatico incidente, bimbo di 10 anni precipita dal quinto piano: è gravissimo - E' miracolosamente vivo, ma versa in gravissime condizioni, il bambino di 10 anni precipitato stamattina dal quinto piano di un palazzo a Sondrio. Si legge su ildolomiti.it