Bimbo di 10 anni precipita dalla finestra a Roma | voleva salutare la sorellina appena uscita è gravissimo

Ilmessaggero.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dramma a Roma: ha visto la sorellina uscire dal portone di casa e l'ha voluta seguire con lo sguardo fino in strada. Per questo si è affacciato dalla finestra, ma si è sporto. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

bimbo di 10 anni precipita dalla finestra a roma voleva salutare la sorellina appena uscita 232 gravissimo

© Ilmessaggero.it - Bimbo di 10 anni precipita dalla finestra a Roma: voleva salutare la sorellina appena uscita, è gravissimo

Altre letture consigliate

bimbo 10 anni precipitaBimbo di 10 anni precipita dalla finestra a Roma: voleva salutare la sorellina appena uscita - Dramma a Roma: ha visto la sorellina uscire dal portone di casa e l'ha voluta seguire con lo sguardo fino in strada. Secondo msn.com

bimbo 10 anni precipitaSi sporge dalla finestra per salutare la sorellina, bambino di 10 anni precipita nel vuoto: è grave - Ha visto la sorellina uscire dal portone di casa e l'ha voluta seguire con lo sguardo fino in strada. Lo riporta ilgazzettino.it

bimbo 10 anni precipitaDrammatico incidente, bimbo di 10 anni precipita dal quinto piano: è gravissimo - E' miracolosamente vivo, ma versa in gravissime condizioni, il bambino di 10 anni precipitato stamattina dal quinto piano di un palazzo a Sondrio. Si legge su ildolomiti.it

Cerca Video su questo argomento: Bimbo 10 Anni Precipita