Biennale Musica | Leone d'oro a Meredith Monk una voce pionieristica
(askanews) – La sua voce e le sue interpretazioni sono diventate leggendarie e fanno di lei una delle artiste più influenti, in ambito musicale, ma anche nel mondo della performance. Meredith Monk, nata a New York nel 1942, ha ricevuto il Leone d’oro alla carriera alla Biennale Musica 2025. La direttrice Caterina Barbieri l’ha presentata così: «Il suo lavoro si distingue per la multidisciplinarietà dell’approccio e l’uso pionieristico di tecniche vocali estese che hanno ampliato la potenzialità della voce umana trasformandola in un veicolo di esplorazione musicale e teatrale senza precedenti. Le sue opere esplorano una multidimensionalità che dissolve i confini fra le arti coniugando musica, teatro, danza e cinema». 🔗 Leggi su Amica.it
