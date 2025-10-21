Bianco menzogne in scena sul palco di Sala Scicluna
Un uomo mente per molti anni. Ai suoi genitori, a sua moglie, ai suoi figli, alla sua amante, ai suoi amici. Con conseguenze catastrofiche. Fino al massacro dei suoi cari. La menzogna è il senso che si è dato: una traccia labilissima che scompare a ogni passo in quel deserto che è la sua vita. Un. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
