Bertolucci | Rinunciare alla Davis ci può stare Musetti dimostri che anche senza Sinner si può vincere

Gazzetta.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’eroe del 1976: "La Coppa non è più una priorità per i giocatori, sono cambiati i tempi: la scelta ci sta". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

bertolucci rinunciare alla davis ci pu242 stare musetti dimostri che anche senza sinner si pu242 vincere

© Gazzetta.it - Bertolucci: "Rinunciare alla Davis ci può stare. Musetti dimostri che anche senza Sinner si può vincere"

News recenti che potrebbero piacerti

bertolucci rinunciare davis pu242Paolo Bertolucci: “Sinner non è un calciatore, se si fa male in Coppa Davis perde i suoi guadagni” - it la rinuncia di Jannik Sinner alla Coppa Davis 2025: "Il tennis sono gli Slam e la Nazionale non esiste ... Riporta fanpage.it

bertolucci rinunciare davis pu242“Il no di Sinner era nell’aria, l’ha vinta due volte. Ormai la Coppa Davis è un torneo secondario”: l’opinione di Bertolucci - Bertolucci commenta la scelta di Sinner: "La Davis viene dopo, quella di Sinner non è la prima né l'ultima rinuncia che vedremo" ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Jannik Sinner rinuncia alla Davis, Paolo Bertolucci non è sorpreso - L'ex tennista italiano ha commentato la scelta del campione altoatesino di non prendere parte alla Coppa Davis ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Bertolucci Rinunciare Davis Pu242