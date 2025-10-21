L’ex tennista Paolo Bertolucci ha difeso Jannik Sinner dopo la decisione di rinunciare quest’anno alla Coppa Davis. Il commento di Bertolucci su Sinner. A Sky, Bertolucci ha dichiarato: « Ci ha fatto vincere già due volte questo importante trofeo e dobbiamo solo ringraziarlo. Bisogna capire che oggi il tennis è focalizzato sulle quattro prove dello Slam e sulle Finals. Probabilmente Jannik, più avanti con l’età, tornerà a vestire l’azzurro, ma adesso lasciamolo in pace. Deve darci ancora tante soddisfazioni. La Nazionale vale tanto anche senza Sinner e deve dimostrare tanto. Credo che ci siano due o tre squadre che possono vincere e l’Italia è tra queste ». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Bertolucci: «Lasciamo in pace Sinner, oggi il tennis è focalizzato sugli Slam e le Finals»