Bertinoro il documentario No Other Land sulla resistenza palestinese apre le iniziative dedicate alla Liberazione
Un gioco da tavolo per fare memoria della lotta di liberazione e un documentario premio Oscar sulla resistenza palestinese: saranno questi i protagonisti della serata di mercoledì 22 ottobre a Bertinoro, con cui si apre il programma di iniziative promosse dal Comune collinare in occasione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
#1MeetingADOI2025 Proseguono le interviste in quel di Bertinoro ! In questo video il Dott. Luigi Scarpato ci parla del Carcinoma basocellulare localmente avanzato! Guarda il video integrale . . . . #adoi #associazione #dermatologi #ospedalieri #italiani #d - facebook.com Vai su Facebook
No other land: la recensione del documentario vincitore dell'Oscar - Una famiglia e un villagio in Cisgiordania in lotta contro la decisione della giustizia israeliana di abbattere le loro case perché in territorio militare. Lo riporta comingsoon.it
No Other Land, il documentario torna in sala dopo l'Oscar - palestinese sulla distruzione di un villaggio in Cisgiordania che ha vinto l'Oscar per il miglior documentario torna nelle sale italiane il 6 marzo ... ansa.it scrive
No Other Land, cosa sapere sul Miglior Documentario agli Oscar 2025 da oggi al cinema - No Other Land segue l'attivista Basel Adra mentre rischia l'arresto per documentare la distruzione della sua città natale, Masafer Yatta, al confine con la Cisgiordania. Scrive tg24.sky.it