Berrettini ha provato a convincere Sinner a non rinunciare alla Coppa Davis | tutto inutile

La Federtennis e il capitano dell'Italia Filippo Volandri non hanno potuto fare altro che prendere atto della decisione unilaterale di Jannik Sinner di non partecipare alla fase finale della Coppa Davis a Bologna. Inutile anche il tentativo di Matteo Berrettini di far cambiare idea al campione altoatesino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

