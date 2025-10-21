Berrettini ha provato a convincere Sinner a non rinunciare alla Coppa Davis | tutto inutile

Fanpage.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Federtennis e il capitano dell'Italia Filippo Volandri non hanno potuto fare altro che prendere atto della decisione unilaterale di Jannik Sinner di non partecipare alla fase finale della Coppa Davis a Bologna. Inutile anche il tentativo di Matteo Berrettini di far cambiare idea al campione altoatesino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

berrettini ha provato convincereCoppa Davis, anche Panatta scarica Sinner. Il disperato tentativo di Berrettini, è gelo con la Federazione e Binaghi - Coppa Davis, anche Panatta scarica Sinner: A noi non sarebbe mai passato per la testa. Si legge su sport.virgilio.it

Matteo Berrettini carico: “Spero di fare meglio dell’anno scorso. Miglioro punto dopo punto” - Matteo Berrettini ha vinto la sfida tutta italiana nel primo turno dell'ATP 250 di Stoccolma, in Svezia, regolando il qualificato Giulio Zeppieri con lo ... oasport.it scrive

berrettini ha provato convincereBerrettini fiducioso: “Mi sono sentito sempre meglio, ho avuto il giusto approccio mentale” - Il tennista italiano può sorridere per un rientro abbastanza positivo. Segnala tennisitaliano.it

Cerca Video su questo argomento: Berrettini Ha Provato Convincere