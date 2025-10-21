Bernardi chiede un tavolo | La norma va riscritta con le parti interessate

Dopo Fratelli d’Italia ora ad esultare è il consigliere del gruppo Civico Massimiliano Bernardi. Una legge che Bernardi ha dichiarato sbagliata più volte in consiglio comunale, e per questo chiede un tavolo. "Il Governo interviene per rimediare a una norma sbagliata - scrive Bernardi -, impugnare una legge inapplicabile, scritta male e approvata contro il parere di chi nel settore ci lavora ogni giorno. C’è bisogno di un tavolo con imprese commercianti, artigiani e lavoratori perché il regolamento comunale e la legge regionale sono al di fuori di ogni logica di impresa e rischiano di mettere in ginocchio l’intero comparto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

