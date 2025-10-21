Berlusconi | Gasparri FI ' sentenza Cassazione conferma ciò che sosteniamo da anni'

21 ott 2025

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Leggo sul quotidiano 'Il Foglio' che una recente sentenza della Corte di Cassazione ha escluso ogni legame tra Silvio Berlusconi, Marcello Dell'Utri e Cosa nostra. Si tratta di una pronuncia netta, che conferma ciò che abbiamo sempre sostenuto e ribadito da anni, dentro e fuori il parlamento". Così il presidente dei senatori di FI Maurizio Gasparri. "La decisione della Suprema Corte smentisce ricostruzioni fantasiose e strumentali che per troppo tempo hanno alimentato una narrazione faziosa, costruita ad arte per gettare discredito su Forza Italia e sul suo fondatore. 🔗 Leggi su Iltempo.it

