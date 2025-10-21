Berlusconi | Bergamini FI ' Cassazione demolisce teorema mediatico-giudiziario'

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "La Corte di Cassazione demolisce quell'insopportabile teorema mediatico-giudiziario costruito intorno alla figura di Silvio Berlusconi e che per un trentennio ha inquinato il nostro confronto pubblico. Berlusconi la mafia l'ha soltanto combattuta, da leader di governo, attraverso leggi efficaci e l'appoggio al lavoro degli inquirenti per la ricerca e l'arresto dei latitanti". Così Deborah Bergamini, vice segretario nazionale di Forza Italia. "Per decenni, gli inflessibili alfieri del moralismo giudiziario si sono abbeverati e hanno costruito le loro carriere su palesi mistificazioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

