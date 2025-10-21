Bergonzi sul rigore al Milan | Errore enorme il VAR non doveva intervenire

Internews24.com | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Bergonzi, ex arbitro di Serie A, ha puntato il dito contro la decisione di Marinelli e Abisso nella sfida con la Fiorentina. Il rigore concesso al Milan nella sfida di campionato contro la Fiorentina continua a far discutere. Paolo Bergonzi, ex arbitro e opinonista, ha analizzato l’episodio nel corso della Domenica Sportiva, esprimendo un parere decisamente critico sulla decisione presa dal direttore di gara Livio Marinelli e dal VAR Abisso. Secondo Bergonzi, l’episodio che ha visto un contatto tra Gimenez e un giocatore del Milan non meritava assolutamente il fischio del rigore: «Per me questo non è mai calcio di rigore. 🔗 Leggi su Internews24.com

bergonzi sul rigore al milan errore enorme il var non doveva intervenire

© Internews24.com - Bergonzi sul rigore al Milan: «Errore enorme, il VAR non doveva intervenire»

Scopri altri approfondimenti

bergonzi rigore milan erroreBergonzi sul rigore concesso al Milan: “Che errore, Abisso. Non posso accettare che il Var…” - Negli studi della Domenica Sportiva si è acceso il dibattito in merito al rigore concesso al Milan contro la Fiorentina. Riporta fcinter1908.it

bergonzi rigore milan erroreBergonzi sicuro: “Non è mai rigore per il Milan. Nessun chiaro ed evidente errore” - Mauro Bergonzi, ex arbitro di Serie A, ha così commentato ai microfoni di Rai Sport l’episodio che ha portato al rigore per il Milan: “La mano di Parisi va sulla guancia del giocatore del Milan che va ... Si legge su msn.com

bergonzi rigore milan erroreMilan-Fiorentina, ma su Gimenez era o non era rigore? - La sentenza della moviola (e il parallelo con Bonny-Thuram in Juventus-Inter) - Fiorentina: la moviola di Graziano Cesari e Luca Marelli ... Come scrive affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Bergonzi Rigore Milan Errore