Bergonzi sul rigore al Milan | Errore enorme il VAR non doveva intervenire

Inter News 24 Bergonzi, ex arbitro di Serie A, ha puntato il dito contro la decisione di Marinelli e Abisso nella sfida con la Fiorentina. Il rigore concesso al Milan nella sfida di campionato contro la Fiorentina continua a far discutere. Paolo Bergonzi, ex arbitro e opinonista, ha analizzato l’episodio nel corso della Domenica Sportiva, esprimendo un parere decisamente critico sulla decisione presa dal direttore di gara Livio Marinelli e dal VAR Abisso. Secondo Bergonzi, l’episodio che ha visto un contatto tra Gimenez e un giocatore del Milan non meritava assolutamente il fischio del rigore: «Per me questo non è mai calcio di rigore. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bergonzi sul rigore al Milan: «Errore enorme, il VAR non doveva intervenire»

