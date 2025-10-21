BergamoScienza altro successone | oltre 200 eventi e 415mila partecipanti
La XXIII edizione di BergamoScienza – il primo festival di divulgazione scientifica in Italia, organizzato dalla Fondazione BergamoScienza – si chiude con grande successo di pubblico. In totale, sono state 414.976 le persone che hanno preso parte al festival, di cui 89.638 dal vivo e 325.338 in collegamento streaming da tutta Italia. Anche quest’anno BergamoScienza ha riunito le voci più autorevoli della comunità scientifica internazionale in oltre 200 eventi tra conferenze, laboratori, spettacoli, concerti, mostre e proiezioni. Un appuntamento che, anno dopo anno, continua ad attirare un pubblico sempre più ampio, offrendo a tutti l’opportunità di scoprire in modo chiaro e appassionante le attuali sfide della scienza e le nuove frontiere della ricerca. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Argomenti simili trattati di recente
Animali, umani e virus: cosa ci ha insegnato la conferenza di BergamoScienza con Telmo Pievani e David Quammen Abbiamo avuto l’opportunità di partecipare ad una conferenza straordinaria, dove scienza, etica e attualità si sono intrecciate grazie agli i - facebook.com Vai su Facebook
BergamoScienza, l’edizione 2025 si chiude con oltre 400mila partecipanti - Un appuntamento amato dai bergamaschi, che ha coinvolto dai più esperti ai più giovani nella scoperta dei grandi ... Riporta ecodibergamo.it
«BergamoScienza», la scienza si fa scuola e coinvolge centinaia di studenti da tutta Italia - E poi c’è « BergamoScienza », il festival ... Come scrive ecodibergamo.it
BergamoScienza: domani aprono le iscrizioni per i 180 eventi del festival - Da domani, sul sito del festival, aprono le prenotazioni per gli oltre 180 eventi in programma dal 3 al 19 ottobre. Come scrive bergamo.corriere.it