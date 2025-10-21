La XXIII edizione di BergamoScienza – il primo festival di divulgazione scientifica in Italia, organizzato dalla Fondazione BergamoScienza – si chiude con grande successo di pubblico. In totale, sono state 414.976 le persone che hanno preso parte al festival, di cui 89.638 dal vivo e 325.338 in collegamento streaming da tutta Italia. Anche quest’anno BergamoScienza ha riunito le voci più autorevoli della comunità scientifica internazionale in oltre 200 eventi tra conferenze, laboratori, spettacoli, concerti, mostre e proiezioni. Un appuntamento che, anno dopo anno, continua ad attirare un pubblico sempre più ampio, offrendo a tutti l’opportunità di scoprire in modo chiaro e appassionante le attuali sfide della scienza e le nuove frontiere della ricerca. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - BergamoScienza, altro successone: oltre 200 eventi e 415mila partecipanti