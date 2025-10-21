Beppe Grillo riesuma il vecchio dominio | ora il M5s ha due siti

Un Movimento, due siti web. Da una parte c’è movimento5stelle.eu, il portale ufficiale guidato da Giuseppe Conte. Dall’altra è tornato online da poco movimento5stelle.it, il vecchio sito registrato nel 2009 e che, da agosto, Beppe Grillo ha deciso di riattivare. Con un tempismo che appare tutt’altro che casuale e che adesso preoccupa Via di Campo Marzio. Sul sito storico campeggia ancora il simbolo originale del Movimento, quello con il dominio del blog, registrato da Grillo sia in Italia che in Europa. All’interno si trovano il verbale dell’assemblea dei soci con il rendiconto 2024, la missiva inviata alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza dei partiti politici, e il riferimento al Comitato promotore per le elezioni europee del 2024, legato all’associazione genovese. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Beppe Grillo riesuma il vecchio dominio: ora il M5s ha due siti

