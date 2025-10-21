Benessere e sicurezza dei propri quattro zampe | un corso per i proprietari dei cani

Per i proprietari dei cani arriva un corso di formazione per conoscere al meglio le esigenze, la comunicazione e i comportamenti dei “quattro zampe”, ma anche le normative vigenti per garantire il benessere degli animali e la sicurezza di tutti. L’appuntamento è per il 13 e 14 novembre a Morbegno. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

