Benessere e sicurezza dei propri quattro zampe | un corso per i proprietari dei cani

Sondriotoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per i proprietari dei cani arriva un corso di formazione per conoscere al meglio le esigenze, la comunicazione e i comportamenti dei “quattro zampe”, ma anche le normative vigenti per garantire il benessere degli animali e la sicurezza di tutti. L’appuntamento è per il 13 e 14 novembre a Morbegno. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

