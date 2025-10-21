Bene la riserva cyber ora un Consiglio nazionale per la difesa e la sicurezza L’opinione di Serino

Il recente annuncio del ministro della Difesa Crosetto di una struttura civile-militare dedicata alle operazioni cyber ha un valore molto più ampio di quello che appare a prima vista. È un’iniziativa che, pur rivolta alla minaccia cyber, rappresenta la prima risposta organizzativa alla guerra ibrida, la nuova forma di conflitto permanente che caratterizza la nostra epoca. La guerra ibrida presenta tre caratteristiche che la rendono unica: utilizza come strumenti ogni campo di attività ed ogni fenomeno umano; predilige azioni che siano di difficile attribuzione a colui che le origina; agisce praticamente sempre ed ovunque. 🔗 Leggi su Formiche.net

