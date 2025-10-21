Ben Stiller | Fare battute oggi è più problematico con l' attuale clima politico

Ben Stiller riflette sulle difficoltà della comicità nell'attuale clima politico e culturale. Secondo il regista e attore, la libertà di parola e il coraggio di "dire la verità al potere" sono oggi più importanti che mai. Nel mondo di oggi, dove ogni battuta può accendere un dibattito globale, la comicità è diventata un terreno minato, eppure Ben Stiller, attore, regista e ora mente dietro Severance, invita i comici a non arretrare: l'ironia, dice, resta un atto di coraggio e libertà. La comicità sotto pressione secondo Ben Stiller Durante una conversazione con Radio Times, Ben Stiller ha confessato quanto sia diventato difficile fare ridere senza inciampare in polemiche. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ben Stiller: "Fare battute oggi è più problematico con l'attuale clima politico"

Contenuti che potrebbero interessarti

Ben Stiller ha dedicato un documentario ai genitori, Jerry Stiller e Anne Meara, star della comicità americana, come lui. Il film arriva il 24 ottobre su Apple Tv+. Su «la Lettura» oggi nell’App e domani in edicola, l’intervista di Cecilia Bressanelli https://tinyurl.com - X Vai su X

Ben Stiller ha dedicato un documentario ai genitori, Jerry Stiller e Anne Meara, star della comicità americana, come lui. Il film arriva il 24 ottobre su Apple Tv+. Su «la Lettura» oggi nell’App e domani in edicola, l’intervista di Cecilia Bressanelli tinyurl.com/4turht - facebook.com Vai su Facebook

Ben Stiller: "Fare battute oggi è più problematico con l'attuale clima politico" - Secondo il regista e attore, la libertà di parola e il coraggio di "dire la verità al potere" sono oggi pi ... Come scrive movieplayer.it

Zoolander, Ben Stiller non taglia il cammeo di Donald Trump, ma ammette che la situazione è difficile - Intervistato da Radio Times, Ben Stiller ha ammesso che la situazione per i comici negli USA non è ottimale in questo momento. Si legge su comingsoon.it

Ben Stiller: “La comicità nel mondo di oggi è più difficile” - In una recente intervista con Radio Times, Ben Stiller ha parlato delle difficoltà che il genere comico sta attraversando nell’attuale clima politico ... Si legge su lascimmiapensa.com