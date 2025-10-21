Belpasso uomo armato di spranga minaccia i clienti di un chiosco | fermato dai carabinieri

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’intervento dei militari in via Garofalo. Durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dell’illegalità e alla tutela della sicurezza pubblica, i Carabinieri della Stazione di Belpasso hanno bloccato un uomo che si aggirava con atteggiamento aggressivo nei pressi di un chiosco situato in via Garofalo, nel centro cittadino. L’individuo, visibilmente ubriaco, stava brandendo una spranga con cui minacciava i clienti presenti nel locale. L’immediato intervento dei militari ha permesso di mettere in sicurezza la zona e bloccare l’uomo, identificato in un 47enne del posto, già conosciuto alle Forze dell’Ordine per episodi simili di disturbo alla quiete pubblica. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Belpasso, uomo armato di spranga minaccia i clienti di un chiosco: fermato dai carabinieri

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Asd Belpasso football club. . ? Riviviamo insieme le emozioni della vittoria del Belpasso Fc al "Nuccio Marino" contro la temibile Riviera Nord che ha lottato per novanta minuti. Decide il match nel finale il difensore Nino Viaggio. Servizio di Giuseppe Sign Vai su Facebook

Uomo con spranga e coltello in strada: automobilista tenta di investirlo per fermarlo - Attimi di terrore a Rioveggio, nel bolognese, quando un uomo armato di spranga ha iniziato a colpire le auto in transito. Riporta la7.it

Rapina in hotel: armato di spranga minaccia portiere e scappa con il bottino - Armato di spranga ha rapinato il portiere notturno di un hotel, facendosi consegnare la cassaforte contenente soldi, cellulari e orologi. Scrive romatoday.it

I vigilanti sventano un furto: armato di spranga, fugge nella notte - Si è dileguato nella notte, dopo aver saltato con agilità la recinzione, è fuggito verso altri capannoni e ha fatto perdere le proprie tracce. Riporta ilrestodelcarlino.it