Belotti Cagliari novità sui tempi di recupero dell’attaccante | ecco quando è prevista la data del rientro! Le ultime sulle condizioni del ‘Gallo’

Belotti Cagliari, arrivano novità sui tempi di recupero dell’attaccante dopo l’intervento al crociato. Ecco quando è prevista la data del rientro! Andrea Belotti ha intrapreso la fase di riabilitazione dopo l’intervento chirurgico al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, infortunio subito nelle scorse settimane, nel corso del match contro l’Inter. L’attaccante, arrivato al Cagliari nel . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Belotti Cagliari, novità sui tempi di recupero dell’attaccante: ecco quando è prevista la data del rientro! Le ultime sulle condizioni del ‘Gallo’

Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini parla prima della sfida con l’Udinese: «Aspettiamo Belotti tra marzo e aprile, ora siamo sereni con i ragazzi a disposizione» - facebook.com Vai su Facebook

Cagliari senza Belotti, Zappa e Gaetano per la trasferta di domenica a Udine. Ma anche Mina è in forse per una contusione al ginocchio. Il tecnico Pisacane però afferma che la squadra è più forte degli infortuni. #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/20 - X Vai su X

Infortunio Belotti, ci sono delle novità sui tempi di recupero! Ecco cosa filtra sul giocatore del Cagliari - Infortunio Belotti, vi riportiamo l’ultimo aggiornamento relativo alle condizioni dell’attaccante classe 93' di mister Fabio Pisacane. Da cagliarinews24.com

Il Lecce si illude, poi ci pensa Belotti. Vince il Cagliari, terza sconfitta consecutiva per i giallorossi - Un Lecce bello solo a tratti si arrende al gallo Belotti in versione super. quotidianodipuglia.it scrive

Cagliari, operato Belotti: intervento perfettamente riuscito, i tempi di recupero e chi gioca al suo posto - L'attaccante (classe 1993 ex Benfica, Roma, Torino e Palermo) arrivato al Cagliari dal Como a titolo gratuito nello scorso mercato estivo, si è infortunato da solo durante la gara persa 2- Si legge su msn.com