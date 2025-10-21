Belotti Cagliari novità sui tempi di recupero dell’attaccante | ecco quando è prevista la data del rientro! Le ultime sulle condizioni del ‘Gallo’

Calcionews24.com | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Belotti Cagliari, arrivano novità sui tempi di recupero dellattaccante dopo l’intervento al crociato. Ecco quando è prevista la data del rientro! Andrea Belotti ha intrapreso la fase di riabilitazione dopo l’intervento chirurgico al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, infortunio subito nelle scorse settimane, nel corso del match contro l’Inter. L’attaccante, arrivato al Cagliari nel . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

belotti cagliari novit224 sui tempi di recupero dell8217attaccante ecco quando 232 prevista la data del rientro le ultime sulle condizioni del 8216gallo8217

© Calcionews24.com - Belotti Cagliari, novità sui tempi di recupero dell’attaccante: ecco quando è prevista la data del rientro! Le ultime sulle condizioni del ‘Gallo’

Contenuti che potrebbero interessarti

belotti cagliari novit224 tempiInfortunio Belotti, ci sono delle novità sui tempi di recupero! Ecco cosa filtra sul giocatore del Cagliari - Infortunio Belotti, vi riportiamo l’ultimo aggiornamento relativo alle condizioni dell’attaccante classe 93' di mister Fabio Pisacane. Da cagliarinews24.com

Il Lecce si illude, poi ci pensa Belotti. Vince il Cagliari, terza sconfitta consecutiva per i giallorossi - Un Lecce bello solo a tratti si arrende al gallo Belotti in versione super. quotidianodipuglia.it scrive

Cagliari, operato Belotti: intervento perfettamente riuscito, i tempi di recupero e chi gioca al suo posto - L'attaccante (classe 1993 ex Benfica, Roma, Torino e Palermo) arrivato al Cagliari dal Como a titolo gratuito nello scorso mercato estivo, si è infortunato da solo durante la gara persa 2- Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Belotti Cagliari Novit224 Tempi