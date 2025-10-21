Bello Figo | In Italia non mi sono mai ambientato fino a un paio di anni fa La tv mi ha usato se entravo in un bar ero visto come quello lì che insulta gli italiani

Il rapper e youtuber ghanese di Non pago affitto si racconta a Luca Casadei nel nuovo episodio di One More Time. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Bello Figo: «In Italia non mi sono mai ambientato fino a un paio di anni fa. La tv mi ha usato, se entravo in un bar ero visto come quello lì che insulta gli italiani»

Argomenti simili trattati di recente

Paul Yeboah, in arte Bello Figo, si racconta a Luca Casadei in un episodio del podcast "One More Time" Vai su Facebook

#RiccardoZanotti: "Eravamo io, Bello Figo e Mentana" #PinguiniTatticiNucleari #RiccardoZanottiRTL1025 LIVE Link in bio - X Vai su X

Bello Figo: «Era tutto bello finché non sono arrivato in Italia. La tv mi ha usato. Il successo? Non me lo sarei mai aspettato» - Siamo atterrati a Milano, mi guardo intorno ed era un mondo diverso. Da msn.com