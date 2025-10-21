Belen Rodriguez nuovo flirt | la foto che è più di un indizio

Personaggi Tv, nuovi rumor sulla vita sentimentale di Belen Rodriguez. Secondo quanto riportato dal magazine Chi, la showgirl argentina si starebbe frequentando in gran segreto con uomo, un professionista conosciuto nel mondo del jet set. Leggi anche: Belen 'rovina' la festa a Cecilia dopo la nascita della figlia: interviene la madre Belen e l'uomo del mistero, un bacio in auto? Gli scatti che fanno discutere. Le indiscrezioni sono nate dopo la pubblicazione di alcuni scatti da parte del magazine Chi in cui Belen e l'uomo misterioso appaiono in atteggiamenti affettuosi. In una delle immagini, non perfettamente nitida, sembrerebbe che tra i due sia scattato un bacio in auto.

