Belen Rodriguez ' ha un nuovo fidanzato' dal bacio in auto con il chirurgo turco Kemal Alagol alla pace con Cecilia

Ilgiornaleditalia.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Belen Rodriguez ha un nuovo amore? La showgirl argentina paparazzata in compagnia del noto chirurgo di Istanbul Belen Rodriguez paparazzata mentre bacia il suo nuovo presunto fidanzato, il chirurgo turco Kemal Alagol. Solo pochi giorni fa, la conduttrice argentina aveva dichiarato di essere s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

belen rodriguez ha un nuovo fidanzato dal bacio in auto con il chirurgo turco kemal alagol alla pace con cecilia

© Ilgiornaleditalia.it - Belen Rodriguez 'ha un nuovo fidanzato', dal bacio in auto con il chirurgo turco Kemal Alagol alla pace con Cecilia

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

belen rodriguez ha nuovoBelen ha un nuovo fidanzato, le foto del bacio con Kemal Alagol - La soubrette argentina paparazzata in compagnia di un uomo affascinante, che non lavora nel mondo dello showbiz ... Segnala corrieredellosport.it

belen rodriguez ha nuovoBelen Rodriguez ha nuovo amore, spuntano le foto dei baci - La showgirl argentina beccata mentre bacia quello che sarebbe il suo nuovo fidanzato. Da novella2000.it

belen rodriguez ha nuovoBelen Rodriguez di nuovo innamorata? Ecco chi è il nuovo fidanzato - Si tratterebbe di Kemal Alagol, chirurgo estetico di fama, uomo affascinante e riservato, frequentatore di ambienti di ... Come scrive notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Belen Rodriguez Ha Nuovo