Belen Rodriguez ha un nuovo amore? Frequenta giri altolocati fra Milano e Roma Ed è considerato un vero gentleman | chi è Kemal Alagol
Belen Rodriguez ha un nuovo amore? A paparazzarla in dolce compagnia è stato il settimanale Chi. Lui si chiama Kemal Alagol, ed è un chirurgo. È nato in Turchia nel 1990 e si è laureato all’Università Vita Salute San Raffaele di Milano. “Frequenta giri altolocati, fra Milano e Roma. Ed è considerato un vero gentleman”, la descrizione che ne dà il giornale diretto da Massimo Borgnis. Nelle foto si vede Alagol che accompagna la conduttrice in stazione: “È mattina, la sera prima hanno cenato insieme, e Belen deve passare in hotel a cambiarsi prima di andare in stazione. Kemal la accompagna, la aspetta e va a prenderle la valigia”, si legge nell’articolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
