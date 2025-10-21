Belen Rodriguez è di nuovo innamorata ecco chi è il nuovo fidanzato Kemal Alagol foto

Belen Rodriguez è stata sorpresa con il nuovo fidanzato diretta in stazione. Lui le porta la valigia e, scrive il settimanale Chi, la riempie di attenzioni. Quando i fotografi li sorprendono è mattina, e la coppia sta uscendo da un condominio. Hanno trascorso la serata precedente insieme, con una cena romantica, e lei deve passare in hotel a cambiarsi prima di andare a prendere il treno. Saliti in auto si baciano con passione e i flash scattano. A far battere il cuore a Belen Rodriguez è Kemal Alagol, chirurgo noto nel mondo dei vip. Considerato un vero gentlemen, è un frequentatore dei salotti altolocati di Roma e Milano. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

