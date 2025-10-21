Belen paparazzata con un uomo | chi è la sua nuova fiamma?

Quest’estate Belen è stata spesso al centro del gossip dove è stata beccata in compagnia con diversi uomini, al mare a Porto Cervo. Ma adesso il settimanale Chi l’ha fotografata insieme ad un altro uomo misterioso: un chirurgo. Si tratta di Kemal Alagol, specialista molto noto tra i vip e che lavora tra Milano e Roma. Pare che abbia un’ottima reputazione e, vedendo le foto pubblicate, si nota subito la grande attenzione che mostra per la sua nuova fiamma. Il settimanale li ha beccati a cena insieme, successivamente pare che si siano diretti a casa di lui, dove sarebbero usciti dal cancello la mattina seguente e le foto dimostrerebbero il fatto che lui le abbia portato la valigia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

