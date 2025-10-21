Belen paparazzata con un uomo | chi è la sua nuova fiamma?
Quest’estate Belen è stata spesso al centro del gossip dove è stata beccata in compagnia con diversi uomini, al mare a Porto Cervo. Ma adesso il settimanale Chi l’ha fotografata insieme ad un altro uomo misterioso: un chirurgo. Si tratta di Kemal Alagol, specialista molto noto tra i vip e che lavora tra Milano e Roma. Pare che abbia un’ottima reputazione e, vedendo le foto pubblicate, si nota subito la grande attenzione che mostra per la sua nuova fiamma. Il settimanale li ha beccati a cena insieme, successivamente pare che si siano diretti a casa di lui, dove sarebbero usciti dal cancello la mattina seguente e le foto dimostrerebbero il fatto che lui le abbia portato la valigia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Momento dolcissimo in casa Rodriguez: Belen tiene in braccio la sua nipotina Clara Isabel, figlia di Cecilia e Ignazio, con un sorriso pieno di emozione e tenerezza. Due generazioni di amore e bellez Vai su Facebook
Belen paparazzata con un uomo: chi è la sua nuova fiamma? - I fotografi l’hanno beccata in compagnia di un uomo misterioso con cui si scambia anche un bacio ... Riporta ilgiornale.it
Belen Rodriguez, c'è un nuovo amore? Chi è l'osteopata "più bello d'Italia" con cui è stata paparazzata in Sardegna - Le vacanze in Sardegna sono già terminate per Belen ma il ricordo delle giornate di relax - Come scrive corriereadriatico.it
Belén Rodriguez bacia Nicolò e volta pagina, le foto con il nuovo amore: “È scattata la passione” - È il settimanale Chi a pubblicare le prime foto di Belén Rodriguez con colui che potrebbe essere il suo nuovo fidanzato. Come scrive fanpage.it