Beko tavolo a Roma il 17 novembre Domani l’incontro con l’azienda

Reindustrializzazione e gestione dello svuotamento del sito: questi i temi all'ordine del giorno nell'incontro previsto domani alle 12 nel sito Beko di viale Toselli. Da indiscrezioni sembra che già varie aziende siano state contattate per eseguire l'operazione, che necessiterà di almeno sei mesi per essere ultimata. Del resto Beko vuole tempi certi per arrivare a dare l'addio ufficiale a Siena dal mese di aprile, vista l'urgenza di Invitalia (la partecipata del Mef, che ha acquisito lo stabilimento) di procedere a bonifica e poi al rilancio industriale vero e proprio. Domani al tavolo in viale Toselli saranno presenti Massimo Martini, segretario Uilm Siena; Daniela Miniero, segretaria Fiom Cgil, e il leader della Fim Cisl Giuseppe Cesarano, mentre l'azienda sarà rappresentata dal responsabile delle Relazioni Industriali Jacopo Vetrò e dal responsabile delle Risorse Umane, Fabio Colombo.

