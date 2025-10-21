Beko tavolo a Roma il 17 novembre Domani l’incontro con l’azienda
Reindustrializzazione e gestione dello svuotamento del sito: questi i temi all’ordine del giorno nell’incontro previsto domani alle 12 nel sito Beko di viale Toselli. Da indiscrezioni sembra che già varie aziende siano state contattate per eseguire l’operazione, che necessiterà di almeno sei mesi per essere ultimata. Del resto Beko vuole tempi certi per arrivare a dare l’addio ufficiale a Siena dal mese di aprile, vista l’urgenza di Invitalia (la partecipata del Mef, che ha acquisito lo stabilimento) di procedere a bonifica e poi al rilancio industriale vero e proprio. Domani al tavolo in viale Toselli saranno presenti Massimo Martini, segretario Uilm Siena; Daniela Miniero, segretaria Fiom Cgil, e il leader della Fim Cisl Giuseppe Cesarano, mentre l’azienda sarà rappresentata dal responsabile delle Relazioni Industriali Jacopo Vetrò e dal responsabile delle Risorse Umane, Fabio Colombo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Convocato il tavolo al Mimit su Beko Europe per il 17 novembre. Sindacati presenteranno relazione, applicazione "parziale" Piano $ANSA ow.ly/kCWo106oAVK - X Vai su X
Sciopero stamattina dei lavoratori della cooperativa #Astercoop che si occupano del magazzino di #Beko a Ternate. Chiesto un tavolo in seguito al mancato rinnovo dell'appalto Vai su Facebook
Beko, tavolo a Roma il 17 novembre. Domani l’incontro con l’azienda - La richiesta al ministero del Coordinamento sindacale nazionale: "Calo dei volumi e mancati investimenti". Come scrive msn.com
Convocato il tavolo al Mimit su Beko Europe per il 17 novembre - Convocato il tavolo sul monitoraggio dell'accordo raggiunto per Beko Europe, per il 17 novembre alle 16 nella Sala Parlamentino del ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit). Lo riporta ansa.it
Beko, nuovo allarme: "Roma resta in silenzio. Il tavolo al ministero rischia di slittare" - I sindacati territoriali: "Ci saremo già aspettati una data di convocazione. Da lanazione.it