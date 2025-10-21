Beffato da un finto messaggio della banca | Clicchi nel link Era una truffa persi 25mila euro

ANCONA – Era stato sempre prudente ma quando a contattarlo sul cellulare, prima con un sms poi con una telefonata, era stato proprio il numero di telefono della sua banca si era fidato e aveva cliccato nel link che gli era stato inviato credendo di sventare così un tentativo di frode. Un 76enne. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Altre letture consigliate

Colpo di scena nell’udienza preliminare del processo ai vertici della Global Group consulting, la società milanese accusata di aver beffato non meno di 5 mila clienti in Italia, con un ufficio a Treviso vicino a Ca ’Sugana, accumulando 89 milioni promettendo re - facebook.com Vai su Facebook

Un messaggio della "banca" la spaventa: donna truffata per oltre 60mila euro - La pensionata è stata convinta a recarsi presso lo sportello della propria banca per disporre, con un pretesto, un bonifico urgente da 63. Secondo napolitoday.it

Attenti al finto sms della banca: è così che vi svuotano il conto corrente - L’ allarme è stato dato a più riprese e anche i rinfreschi di memoria non sono mancati. Si legge su lasicilia.it