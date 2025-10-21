Beccato con la droga la getta in mare | arrestato pusher a Nettuno

Nettuno, 21 ottobre 2025 – I carabinieri della Stazione di Nettuno hanno arrestato in flagranza, un italiano di 52 anni, già noto alle Forze dell’Ordine, in quanto gravemente indiziato del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Nel corso di un posto di controllo alla circolazione stradale i militari hanno fermato l’uomo alla guida di un’autovettura. Il soggetto però, arrestata la marcia del veicolo, ha prelevato una busta dal vano portaoggetti è sceso dal mezzo ed ha iniziato a correre verso la spiaggia limitrofa, dove ha tentato di disfarsi dell’involucro gettandolo in mare. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it