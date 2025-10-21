Beautiful Poppy davanti alla verità su Luna | viva incinta e in cella | Finn prepara Steffy gli Spencer muovono la partita

ANTICIPAZIONI AMERICANE – L’aria in casa Nozawa?Finnegan si è fatta densa appena la verità è venuta a galla: Luna è viva. Non un sussurro, non un abbraccio di sollievo: Poppy, messa di fronte al fatto compiuto, ha gelato tutti con una reazione durissima, priva di tenerezza, che ha spiazzato Li e Finn. È il punto . L'articolo Beautiful, Poppy davanti alla verità su Luna: viva, incinta e in cella Finn prepara Steffy, gli Spencer muovono la partita è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Beautiful, Poppy davanti alla verità su Luna: viva, incinta e in cella | Finn prepara Steffy, gli Spencer muovono la partita

