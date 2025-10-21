Beautiful Anticipazioni Puntata del 22 ottobre 2025 | Sheila è morta Steffy finirà in prigione?

Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio di Beautiful in onda il 22 ottobre 2025. Ecco cosa succederà nella puntata della Soap di Canale5. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

beautiful anticipazioni puntata del 22 ottobre 2025 sheila 232 morta steffy finir224 in prigione

© Comingsoon.it - Beautiful Anticipazioni Puntata del 22 ottobre 2025: Sheila è morta, Steffy finirà in prigione?

