Beautiful Anticipazioni Americane | Poppy scopre che Luna è viva la sua reazione sconvolge Finn e Li!

Nelle puntate americane di Beautiful Poppy ha appena scoperto che Luna è viva ma la sua reazione non è stata quella che Finn e Li si aspettavano. Cosa è successo nelle puntate della Soap, presto in arrivo su Canale? Scopriamolo. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Beautiful Anticipazioni Americane: Poppy scopre che Luna è viva, la sua reazione sconvolge Finn e Li!

Scopri altri approfondimenti

#beautiful #anticipazioni Trama 21 ottobre - X Vai su X

Cosa succederà oggi a ? Ecco la trama del 20 ottobre: ->> https://www.tvsoap.it/2025/10/beautiful-anticipazioni-20-ottobre-2025-trama/ Vai su Facebook

Anticipazioni Beautiful 7 ottobre 2025/ Luna vuole confessare la verità ad RJ ma… Poppy affronta Zende - Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà martedì 7 ottobre 2025, Luna va da RJ per rivelargli tutto ma non ci riesce, Poppy parla con Zende. Secondo ilsussidiario.net

Beautiful Anticipazioni Americane: Il test di paternità inchioda Will ma Electra non ci sta e silura Luna! - Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che Will è spacciato: è davvero il padre del figlio di Luna! Lo riporta msn.com

Beautiful, anticipazioni settimanali dal 4 al 10 ottobre 2025: Luna assume le “mentine” di Poppy e tradisce R.J. - Luna scambia gli stupefacenti di Poppy per mentine e ne ingerisce una nelle puntate Beautiful in onda dal 4 al 10 ottobre su Canale 5 ... Riporta superguidatv.it