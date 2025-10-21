Beatrice Venezi quanti privilegi per gli orchestrali che la contestano

Il caso Venezi alla Fenice ha rivelato, più di ogni inchiesta ministeriale, lo stato confusionale in cui versa il dibattito culturale italiano. Sui social si leggono anatemi, insulti, editoriali improvvisati da gente che, a giudicare dai toni, confonde un direttore d’orchestra con un capotreno. C’è chi invoca “il voto degli orchestrali”, chi parla di “democrazia artistica”, chi si proclama esperto di statuti dopo aver letto tre post su Facebook. Benvenuti al Festival dell’Ignoranza Lirico-Sinfonica, dove la competenza è l’ospite d’onore. che nessuno ha invitato. Intanto il Teatro non è un condominio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Beatrice Venezi, quanti privilegi per gli orchestrali che la contestano

