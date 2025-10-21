Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi | la neonata principessina ha tre nomi non comuni e un club di nonne strepitoso

Grande festa alla corte di Monaco: è nata la prima figlia femmina della coppia più glamour. L'ottava nipote di Carolina non è ancora apparsa in pubblico, ma ha già fatto un omaggio a nonna e bisnonna. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi: la neonata «principessina» ha tre nomi non comuni e un club di nonne strepitoso

