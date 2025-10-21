Battibecco Boccia-Sardone Anche la Lega mi ha chiesto di candidarmi ma ho scelto BandecchiVoglio il nome Su La7

Scintille a L’Aria che tira, su La7 tra Maria Rosaria Boccia, candidata alle prossime regionali in Campania nella lista Dimensione Bandecchi che ha il sindaco di Terni come capolista, e l’europarlamentare leghista Silvia Sardone. Al centro dello scontro, le affermazioni della stessa Boccia, secondo cui avrebbe ricevuto proposte di candidatura “da quasi tutti i partiti”, tranne Fratelli d’Italia, che, secondo indiscrezioni, dovrebbe candidare proprio Gennaro Sangiuliano, l’ex ministro della Cultura coinvolto nello scandalo con l’imprenditrice di Pompei. “Lei sarà candidata con Bandecchi – osserva il coduttore David Parenzo – e correrà per le elezioni regionali in Campania. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Battibecco Boccia-Sardone. “Anche la Lega mi ha chiesto di candidarmi ma ho scelto Bandecchi”.”Voglio il nome”. Su La7

Altri contenuti sullo stesso argomento

“È vero, mi candido”. Con queste parole Maria Rosaria Boccia ha confermato ai microfoni di Un giorno da pecora la sua candidatura alle elezioni regionali in Campania, in programma il 23 e 24 novembre prossimi, nella lista di Dimensione Bandecchi guidata - facebook.com Vai su Facebook

Battibecco tra Maria Rosaria Boccia e Silvia Sardone: "Anche la Lega mi ha chiesto di candidarmi", "Mi dica il nome!" - Maria Rosaria Boccia (candidata alla Regione Campania con 'Dimensione Bandecchi'): "Anche la Lega mi ha chiesto di candidarmi, ho le prove alla mano". Lo riporta la7.it

Le dichiarazioni di Boccia a 'L'Aria che tira': «Tutti i partiti mi hanno chiesto di candidarmi, anche la Lega». E Sardone: «Mi dica il nome» - «Ho rifiutato l'offerta di candidarmi di quasi tutti i partiti, tutti meno uno... video.corriere.it scrive

Boccia candidata in Campania: spunta richiesta della Lega, la Sardone incalza: “Chi glielo ha chiesto?” - Maria Rosaria Boccia candidato in Campania: spunta una presunta richiesta della Lega. Riporta la7.it