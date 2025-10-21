Battibecco Boccia-Sardone Anche la Lega mi ha chiesto di candidarmi ma ho scelto BandecchiVoglio il nome Su La7

Ilfattoquotidiano.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scintille a L’Aria che tira, su La7 tra Maria Rosaria Boccia, candidata alle prossime regionali in Campania nella lista Dimensione Bandecchi che ha il sindaco di Terni come capolista, e l’europarlamentare leghista Silvia Sardone. Al centro dello scontro, le affermazioni della stessa Boccia, secondo cui avrebbe ricevuto proposte di candidatura “da quasi tutti i partiti”, tranne Fratelli d’Italia, che, secondo indiscrezioni, dovrebbe candidare proprio Gennaro Sangiuliano, l’ex ministro della Cultura coinvolto nello scandalo con l’imprenditrice di Pompei. “Lei sarà candidata con Bandecchi – osserva il coduttore David Parenzo – e correrà per le elezioni regionali in Campania. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

battibecco boccia sardone anche la lega mi ha chiesto di candidarmi ma ho scelto bandecchivoglio il nome su la7

© Ilfattoquotidiano.it - Battibecco Boccia-Sardone. “Anche la Lega mi ha chiesto di candidarmi ma ho scelto Bandecchi”.”Voglio il nome”. Su La7

Altri contenuti sullo stesso argomento

battibecco boccia sardone legaBattibecco tra Maria Rosaria Boccia e Silvia Sardone: "Anche la Lega mi ha chiesto di candidarmi", "Mi dica il nome!" - Maria Rosaria Boccia (candidata alla Regione Campania con 'Dimensione Bandecchi'): "Anche la Lega mi ha chiesto di candidarmi, ho le prove alla mano". Lo riporta la7.it

battibecco boccia sardone legaLe dichiarazioni di Boccia a 'L'Aria che tira': «Tutti i partiti mi hanno chiesto di candidarmi, anche la Lega». E Sardone: «Mi dica il nome» - «Ho rifiutato l'offerta di candidarmi di quasi tutti i partiti, tutti meno uno... video.corriere.it scrive

battibecco boccia sardone legaBoccia candidata in Campania: spunta richiesta della Lega, la Sardone incalza: “Chi glielo ha chiesto?” - Maria Rosaria Boccia candidato in Campania: spunta una presunta richiesta della Lega. Riporta la7.it

Cerca Video su questo argomento: Battibecco Boccia Sardone Lega