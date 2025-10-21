Batterie perché la Cina ripensa i suoi investimenti in Europa

Alt. La Cina fa un bel respiro e ferma per un momento la sua corsa forsennata per conquistare l’Europa e le sue industrie. Potrà suonare strano, ma è proprio così. Al punto che, persino i due unicorni cinesi per eccellenza, il colosso delle batterie Catl e il costruttore di auto elettriche Byd, hanno dovuto prendersi una pausa. Attenzione, nessuna crisi mistica, la Cina continuerà a tenere sotto pressione l’Europa, strappando pezzi di economia un poco alla volta. Però un po’ i dazi americani, un po’ le tensioni geopolitiche originate dalla guerra in Ucraina, un po’ la progressiva presa di coscienza dell’Europa, per una sua autonomia industriale e manifatturiera, alla fine hanno qualche bastone tra le ruote lo hanno messo. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Batterie, perché la Cina ripensa i suoi investimenti in Europa

Scopri altri approfondimenti

Perché scegliere il sistema Stihl AP Performanti con batterie al litio. Manutenzione semplificata, resistenza superiore e minore usura. Maneggevolezza, robustezza e silenziosità. Compatibilità con tutta la linea AP. #stihl #stihlitalia #Battery - facebook.com Vai su Facebook

Batterie, perché la Cina ripensa i suoi investimenti in Europa - La Cina fa un bel respiro e ferma per un momento la sua corsa forsennata per conquistare l’Europa e le sue industrie. Si legge su formiche.net

L'Ue convoca i ministri su batterie e solare, 'tutele anti-Cina' - Riaffermare l'impegno politico e finanziario verso le due filiere strategiche delle batterie e dell'energia solare i cui investimenti sono "compromessi dalla sovraccapacità cinese". Segnala ansa.it