Battaglia legale sui rifiuti | Comune di Imola senza rimborsi

Imola, 21 ottobre 2025 – Si chiude con una sconfitta per il Comune la lunga battaglia sulle ‘sovracoperture’ relative al costo per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti: la Cassazione mette la parola fine a sette anni di contenzioso con Atersir e Hera, condannando l’ente di piazza Matteotti al pagamento di 17mila euro di spese legali. Il Consiglio comunale approverà domani la delibera, illustrata ieri in commissione, che riconosce il debito fuori bilancio derivante dal recente decreto della Corte di Cassazione con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal Municipio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Battaglia legale sui rifiuti: Comune di Imola senza rimborsi

