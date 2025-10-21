Basta numeri | su Whatsapp basterà il nome per chattare

Dopo circa due anni di sviluppo, WhatsApp si appresta a lanciare una funzionalità che permetterà di scegliere un nome utente univoco. Questo cambiamento epocale eliminerà la necessità di condividere il proprio numero di telefono per essere contattati, offrendo un nuovo strato di privacy. L’articolo esplora il funzionamento della futura feature, le regole per la scelta del nickname, il sistema di prenotazione anticipata e le implicazioni per la sicurezza degli utenti. Nome utente WhatsApp: in arrivo la nuova funzione per proteggere la privacy. Su Whatsapp arriva il nome utente. Per quasi un decennio, il numero di telefono è stato il tuo unico biglietto da visita su WhatsApp. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

