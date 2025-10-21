Basta non vi voglio più qui Maria De Filippi choc a Uomini e Donne | caccia la coppia

Le nuove puntate di “Uomini e Donne”, registrate lunedì 20 ottobre, promettono scintille e colpi di scena. Secondo quanto anticipato da Lorenzo Pugnaloni sul suo sito, la giornata in studio è stata segnata da momenti di forte tensione e da un intervento deciso di Maria De Filippi, che avrebbe perso la pazienza durante uno dei confronti al centro studio. Al centro dell’attenzione, ancora una volta, la dama campana Cinzia Paolini, protagonista di dinamiche sempre più complicate con alcuni dei cavalieri del parterre over. Durante le registrazioni, Cinzia ha raccontato la sua confusa situazione sentimentale, divisa tra Mario, Paolo e Rocco. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it