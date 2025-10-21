Basket Trieste cede anche in Bosnia e accusa la terza sconfitta di fila in Champions League
Strada sempre più in salita per Trieste nella fase a gironi della Basketball Champions League 2025-2026, che segna il ritorno dei giuliani sul palcoscenico internazionale dopo oltre vent’anni. Purtroppo i ragazzi di coach Israel Gonzalez hanno perso anche sul campo dell’ Igokea, rimediando la terza sconfitta consecutiva e chiudendo senza vittorie il girone d’andata del gruppo E. Si tratta di una pesante battuta d’arresto per la compagine friulana, che ha ceduto con il punteggio finale di 91-76 nello scontro diretto per la terza posizione in classifica dopo che entrambi i club avevano perso i primi due incontri del torneo continentale organizzato dalla FIBA. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Terzo turno di Basketball Champions League, Pallacanestro Trieste impegnata a Laktasi, in Bosnia Erzegovina, questo pomeriggio alle 18 sul campo dell'Igokea. La classifica del gruppo E, con Würzburg e Galatasaray a punteggio pieno, vede sia Trieste che - facebook.com Vai su Facebook
- ? ? Una vittoria voluta, sudata, splendida, che vale i primi due punti per Trieste in questa stagione. Ci vediamo mercoledì al PalaTrieste per la grande sfida di BCL! ? ? #bepartofit - X Vai su X
Basket, Trieste cede anche in Bosnia e accusa la terza sconfitta di fila in Champions League - Strada sempre più in salita per Trieste nella fase a gironi della Basketball Champions League 2025- Si legge su oasport.it
Diretta Igokea Trieste/ Streaming video tv: si va in Bosnia (Champions League basket, 21 ottobre 2025) - Diretta Igokea Trieste streaming video tv, oggi 21 ottobre 2025: orario e risultato live della partita in Bosnia per la Champions League di basket. Secondo ilsussidiario.net
Trieste, Gonzalez: "Orgoglio, comunicazione, ritmo: qui voglio la crescita del gruppo" - Settimana intensa per la Pallacanestro Trieste, che domani sera sarà di scena in Bosnia contro l’Igokea nella terza giornata della Basketball Champions League. Scrive pianetabasket.com