Strada sempre più in salita per Trieste nella fase a gironi della Basketball Champions League 2025-2026, che segna il ritorno dei giuliani sul palcoscenico internazionale dopo oltre vent’anni. Purtroppo i ragazzi di coach Israel Gonzalez hanno perso anche sul campo dell’ Igokea, rimediando la terza sconfitta consecutiva e chiudendo senza vittorie il girone d’andata del gruppo E. Si tratta di una pesante battuta d’arresto per la compagine friulana, che ha ceduto con il punteggio finale di 91-76 nello scontro diretto per la terza posizione in classifica dopo che entrambi i club avevano perso i primi due incontri del torneo continentale organizzato dalla FIBA. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, Trieste cede anche in Bosnia e accusa la terza sconfitta di fila in Champions League