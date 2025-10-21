Basket - Serie DR2 maschile Marex Altopascio concede il bis
Due su due. Seconda vittoria consecutiva, con il punteggio di 57-64, in trasferta, per il Nuovo Basket Altopascio, targato Marex, che sbanca il parquet di Prato e si porta al comando della classifica del suo girone, a punteggio pieno, insieme al Bottegone Pistoia. Meglio di così la matricola del presidente Gaia Stefanini non avrebbe potuto fare. In terra laniera la squadra di coach Nicolosi ha saputo soffrire nei momenti topici della sfida. E questa è una caratteristica che contraddistingue le squadre vere. Avvio ok, con un 5-0 di parziale, subito rintuzzato da due triple dei padroni di casa. Altopascio, però, ha sempre reagito. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
