basket serie c titans battuti un terzo quarto di grande energia regala agli angels il derby

Un terzo quarto di grande energia e il tiro da tre lanciano gli Angels verso la vittoria nel derby con la Pallacanestro Titano. Il 71-65 del PalaSgr prende corpo in un inizio di ripresa in cui la zona ha messo qualche granello di sabbia nel meccanismo degli ospiti, che dal +3 dell’intervallo si sono ritrovati a -6 in pochi minuti. L’inizio è altamente spettacolare, con un 5-5 in 1’30’’ che promette fuochi d’artificio. È però un fuoco di paglia, perché per il resto del quarto le difese hanno il sopravvento e nessuna riesce a staccarsi in maniera evidente. I Titans riescono a prendere il controllo delle operazioni e nel secondo quarto volano anche a +7 sul 16-23, ma nel finale di periodo gli Angels accorciano fino al 26-29 dell’intervallo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

