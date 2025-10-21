Basket serie B Nazionale Zanco | San Giobbe ha reagito Ma vogliamo diventare più solidi
"Complimenti a Caserta che ha vinto meritatamente. Abbiamo cercato di mettere grande intensità, volevamo reagire dopo la prestazione fatta vedere nel turno infrasettimanale con Ferrara e, devo dire, questa ci è stata". Ha parlato così nel post-partita del PalaPiccolo il coach dell’Umana Chiusi Nicolas Zanco (foto). Nell’ultimo turno di campionato, la sua San Giobbe è stata battuta dai campani per 77-71 ma, almeno dal punto di vista della prestazione, si è vista una reazione dopo la prova incolore che aveva portato al ko interno con Ferrara. "Rimpiangiamo qualche palla vagante e qualche palla vagante di troppo che abbiamo concesso nei momenti in cui potevamo riaprire la gara – ha detto ancora Zanco –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Lega Basket Serie A e i suoi club condannano con fermezza quanto avvenuto e sono vicini alla famiglia della vittima, Raffaele Marianella. - X Vai su X
Dramma dopo la trasferta di Rieti per la Serie A2. Durante il viaggio di ritorno, il pullman dei tifosi di Pistoia Basket è stato preso di mira in una sassaiola. Un mattone ha infranto il parabrezza anteriore colpendo mortalmente l’autista, deceduto poco dopo nono - facebook.com Vai su Facebook
Basket, Serie B Nazionale: sconfitta per Capo d’Orlando con la S4 Energia Vicenza - 77 dalla S4 Energia Vicenza, nella gara valida per la sesta giornata ... Riporta 98zero.com
Serie B, la Benacquista Assicurazioni Latina Basket supera la Malvin Casoria 73 a 57 - La Benacquista Assicurazioni Latina Basket conquista la quinta vittoria stagionale superando con autorità la Malvin PSA Basket Casoria con il punteggio finale di 73- Si legge su latinaquotidiano.it
Basket B Nazionale, Dalmonte. "Un’Andrea Costa intelligente e solida» - "La chiave della partita è stata quando, nel terzo quarto, Ferrara ha alzato l’intensità, è tornata a un possesso ... msn.com scrive