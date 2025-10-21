"Complimenti a Caserta che ha vinto meritatamente. Abbiamo cercato di mettere grande intensità, volevamo reagire dopo la prestazione fatta vedere nel turno infrasettimanale con Ferrara e, devo dire, questa ci è stata". Ha parlato così nel post-partita del PalaPiccolo il coach dell’Umana Chiusi Nicolas Zanco (foto). Nell’ultimo turno di campionato, la sua San Giobbe è stata battuta dai campani per 77-71 ma, almeno dal punto di vista della prestazione, si è vista una reazione dopo la prova incolore che aveva portato al ko interno con Ferrara. "Rimpiangiamo qualche palla vagante e qualche palla vagante di troppo che abbiamo concesso nei momenti in cui potevamo riaprire la gara – ha detto ancora Zanco –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket serie B Nazionale. Zanco: "San Giobbe ha reagito. Ma vogliamo diventare più solidi»