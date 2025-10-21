Basket serie B Interregionale Mens Sana la soddisfazione di Perin | E’ stata una giornata perfetta
Domenica scorsa, davanti ad un pubblico festante e all’ex Recalcati la Mens Sana ha vissuto la sua giornata perfetta. Il successo sull’Olimpia Legnaia ha infatti riscattato il ko di Borgomanero e segnato l’esordio in maglia biancoverde in gare ufficiali di Marco Perin (foto), fiore all’occhiello del mercato estivo, che aveva saltato le prime due uscite per infortunio. "E’ stata una emozione unica – dice il numero 6 della Note di Siena – per la prima con questa maglia al palazzetto. Giocare davanti ad un pubblico del genere è meraviglioso e appunto unico anche perché un ambiente del genere in carriera non l’ho mai trovato", ammette visibilmente emozionato l’ex Piacenza con cui ha giocato anche in A2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
Lega Basket Serie A e i suoi club condannano con fermezza quanto avvenuto e sono vicini alla famiglia della vittima, Raffaele Marianella. - X Vai su X
Dramma dopo la trasferta di Rieti per la Serie A2. Durante il viaggio di ritorno, il pullman dei tifosi di Pistoia Basket è stato preso di mira in una sassaiola. Un mattone ha infranto il parabrezza anteriore colpendo mortalmente l’autista, deceduto poco dopo nono - facebook.com Vai su Facebook
Basket serie B Interregionale. Mens Sana, la soddisfazione di Perin: "E’ stata una giornata perfetta» - Domenica scorsa, davanti ad un pubblico festante e all’ex Recalcati la Mens Sana ha vissuto la sua giornata perfetta. Da sport.quotidiano.net
Serie B Interregionale | GranTorino a un soffio dalla vittoria nel match contro Spezia - Ospite al Palasprint di La Spezia, la squadra di coach Comazzi ha condotto il match per ... Segnala pianetabasket.com
Basket, Serie B Interregionale: la Svincolati Milazzo vince il derby con Barcellona - 73 il derby contro il Barcellona Basket, nella gara valida per la quarta ... Si legge su 98zero.com