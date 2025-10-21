Domenica scorsa, davanti ad un pubblico festante e all’ex Recalcati la Mens Sana ha vissuto la sua giornata perfetta. Il successo sull’Olimpia Legnaia ha infatti riscattato il ko di Borgomanero e segnato l’esordio in maglia biancoverde in gare ufficiali di Marco Perin (foto), fiore all’occhiello del mercato estivo, che aveva saltato le prime due uscite per infortunio. "E’ stata una emozione unica – dice il numero 6 della Note di Siena – per la prima con questa maglia al palazzetto. Giocare davanti ad un pubblico del genere è meraviglioso e appunto unico anche perché un ambiente del genere in carriera non l’ho mai trovato", ammette visibilmente emozionato l’ex Piacenza con cui ha giocato anche in A2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket serie B Interregionale. Mens Sana, la soddisfazione di Perin: "E’ stata una giornata perfetta»