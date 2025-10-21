basket serie b femminile robbiano ti sei arresa

Capitombolo casalingo per Robbiano, che si arrende 84-66 al Basket femminile Milano. "Abbiamo subìto troppi canestri, la nostra difesa ha fatto acqua – commenta coach Luca Borghesi – siamo andati fin dall’inizio in affanno, concedendo troppi secondi tiri alle nostre avversarie, brave a catturare tanti rimbalzi in attacco. Al decimo minuto eravamo già sotto 8-22. Alzando l’aggressività nella nostra metà campo siamo riusciti a esprimerci meglio anche in fase offensiva, ricucendo parzialmente lo strappo grazie a una super Alice Germani ". La guardia mancina, che ha dovuto giocare anche diversi minuti da playmaker al posto dell’infortunata Asia Galli, ha realizzato 21 punti mettendo a segno sei triple. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

